Ротенберг о поражении 0:3: «Спартак был свежее – такой у СКА календарь. Четыре игры на выезде с перелетами. Этот эффект виден и у других команд»

СКА уступил со счетом 0:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это третье поражение подряд для питерцев. – Почему у команды не получились два первых периода? Ребята перегорели? – Много ребят, которые вообще не играли в этом сезоне.
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