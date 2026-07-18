БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: от широкофюзеляжного E-767 до отменённого и возрождённого E-7

Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: от широкофюзеляжного E-767 до отменённого и возрождённого E-7

Окончание, предыдущая часть: Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: Hawkeye и Sentry — рабочие лошадки радиолокационного дозора E-767 и переход на широкофюзеляжные платформы Поскольку выпуск Boeing 707 был прекращён в 1969 году, новые системы ДРЛО и У (дальнего радиолокационного обнаружения и управления) для зарубежных заказчиков американские компании стали разрабатывать на базе более современных лайнеров — Boeing 737 и 767.

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