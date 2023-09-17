Украина выкатила жёсткие требования Каннскому фестивалю

Как раз вполне разумно приравняли сами себя к пидорам..

Зоя Копань

Когда случилась трагедия с Чернобелем, все думали что на этой территории будут рождаться неполноценные люди, но даже в мыслях никто не представлял что будут рождаться люди с пустой головой!