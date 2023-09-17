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Украина выкатила жёсткие требования Каннскому фестивалю

Украина выкатила жёсткие требования Каннскому фестивалю

В каждом фильме, привезённом на фестиваль, «по крайней мере» одна из главных ролей или значительная роль второго плана должна быть за украинцем.

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Комментарии
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Galina
Совсем сошли с ума!
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5 час.
И тут не скажу Не скажу
Как раз вполне разумно приравняли сами себя к пидорам..
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3 час.
Зоя Копань
Когда случилась трагедия с Чернобелем, все думали что на этой территории будут рождаться неполноценные люди, но даже в мыслях никто не представлял что будут рождаться люди с пустой головой!
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2 час.

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