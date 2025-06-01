Песков: в России следят за заявлениями Трампа

Россия готова к дальнейшему восстановлению двусторонних отношений с США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле внимательно следят за заявлениями президента Штатов Дональда Трампа.
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