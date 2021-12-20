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Год после проведения конкурса «Первый шаг» в Ростове. Что изменилось в жизни победителей

Год после проведения конкурса «Первый шаг» в Ростове. Что изменилось в жизни победителей

Текст сюжета информационной программы «Вести. Дон»: Беспилотники в будущем захватят мир. Такую футуристическую идею год назад высказали юные инноваторы из Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета.

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