Год после проведения конкурса «Первый шаг» в Ростове. Что изменилось в жизни победителей

Текст сюжета информационной программы «Вести. Дон»: Беспилотники в будущем захватят мир. Такую футуристическую идею год назад высказали юные инноваторы из Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета.
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