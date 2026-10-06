"Ростелеком" внедрит цифровые двойники для экономической эффективности

Заместитель президента "Ростелекома" Дарий Халитов заявил, что российские компании планируют ввести цифровых двойников для расчета экономических эффектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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