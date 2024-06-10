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За рулем

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Почему автопилот для автомобилей в России не приживется?

Почему автопилот для автомобилей в России не приживется?

 Вопрос от читателя «За рулем»:– Могут ли современные ассистенты движения оказаться ­беспомощными?Ответ экспертаАлександр Виноградов, редактор «За рулем»:– Прогресс ассистентов движения впечатляет, и мы всё ближе к автономному движению.

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