Почему автопилот для автомобилей в России не приживется?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Могут ли современные ассистенты движения оказаться беспомощными?Ответ экспертаАлександр Виноградов, редактор «За рулем»:– Прогресс ассистентов движения впечатляет, и мы всё ближе к автономному движению.
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