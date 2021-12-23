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Слово российского президента: как пресс-конференция Владимира Путин решает проблемы

До большой пресс-конференции президента России Владимира Путина остается все меньше времени. После каждого такого разговора главы государства с журналистами у чиновников, а иногда и правоохранительных органов, появляется дополнительная работа.

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