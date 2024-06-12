Как есть клубнику, когда уже не лезет: 5 легких клубничных рецептов

Клубника это конечно вкусно и полезно. Но что делать, когда щелкать сочные ягоды, как семечки уже не хочется, а сезон в самом разгаре? Для решения этой проблемы предлагаем вам ознакомиться с 5 лучшими рецептами вкусных блюд из клубники, которые легко приготовить самостоятельно.
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