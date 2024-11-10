Глава разведки Франции обсудил в Киеве военных Северной Кореи — Le Monde

Обсуждение северокорейских военных, якобы находящихся на территории России, стало одной из тем визита глава разведывательной службы Франции DGSE Николя Лернера в Киев, пишет издание Le Monde 9 ноября со ссылкой на собственные источники в дипломатической сфере.
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