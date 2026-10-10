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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске стартовал «Кубок Защитников Отечества» среди ветеранов СВО

В Новосибирске стартовал «Кубок Защитников Отечества» среди ветеранов СВО

Глава региона отметил, что с каждым годом региональный этап Кубка прирастает участниками: «Это подтверждает, что участники боевых действий, участники специальной военной операции активны во всём — в учебно-боевой подготовке, в выполнении боевых задач, в жизни и, конечно же, в спорте.

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