В Новосибирске стартовал «Кубок Защитников Отечества» среди ветеранов СВО

Глава региона отметил, что с каждым годом региональный этап Кубка прирастает участниками: «Это подтверждает, что участники боевых действий, участники специальной военной операции активны во всём — в учебно-боевой подготовке, в выполнении боевых задач, в жизни и, конечно же, в спорте.