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Эндокринолог назвал простую привычку, способную улучшить здоровье

Эндокринолог назвал простую привычку, способную улучшить здоровье

В погоне за крепким здоровьем люди часто прибегают к дорогостоящим биологически активным добавкам и сложным схемам питания, но, как выяснилось, один из ключевых секретов благополучия кроется в банальном изменении распорядка дняВ погоне за крепким здоровьем люди часто прибегают к дорогостоящим биологически активным добавкам и сложным схемам питания, однако, как выяснилось, один из ключевых секретов благополучия кроется в банальном изменении распорядка дня .

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