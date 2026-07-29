Эндокринолог назвал простую привычку, способную улучшить здоровье

В погоне за крепким здоровьем люди часто прибегают к дорогостоящим биологически активным добавкам и сложным схемам питания, но, как выяснилось, один из ключевых секретов благополучия кроется в банальном изменении распорядка дняВ погоне за крепким здоровьем люди часто прибегают к дорогостоящим биологически активным добавкам и сложным схемам питания, однако, как выяснилось, один из ключевых секретов благополучия кроется в банальном изменении распорядка дня .
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