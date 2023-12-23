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Свежие комментарии

  • Татьяна Полякова
    Эта  "вечеринка"  как раз  такой  случай , когда  лишить званий  этих ...  "народных"  можно  незамедлительно .  От  ...Бегство из страны...
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Бегство из страны, арест, тюрьма, лишение звания Народного, злость россиян: последствия “голой”вечеринки Насти Ивлеевой для звезд-участников

Бегство из страны, арест, тюрьма, лишение звания Народного, злость россиян: последствия “голой”вечеринки Насти Ивлеевой для звезд-участников

Настя Ивлеева. Фото day.ruНа днях популярная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева организовала скандальную “голую” вечеринку в одном из столичных клубов.

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Комментарии
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Татьяна Полякова
&quot;А еще  лолита пообещала, что на ее 70-летии будет все гораздо смелее и откровеннее.&quot;   Хотелось бы верить ,  что  этот  ёбилей  пройдёт   уже  не в  России  !!!
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2 час.
Татьяна Полякова
Звезда  водонаева  ?!  Водонаева - звезда  ???!!!  В  каком  месте  это  цыганка  &quot;звезда&quot;  ?!     После  &quot;дома - 2&quot;   ?!   Какая  грязь  !!!
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2 час.
ТП
Татьяна Полякова
Эта  &quot;вечеринка&quot;  как раз  такой  случай , когда  лишить званий  этих ...  &quot;народных&quot;  можно  незамедлительно .  От    самоназванных  &quot;королей и цариц&quot;   шарахаться  нужно , как  от  прокажённых  !!!  Заразные .
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1 час.

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