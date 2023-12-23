Бегство из страны, арест, тюрьма, лишение звания Народного, злость россиян: последствия “голой”вечеринки Насти Ивлеевой для звезд-участников

Татьяна Полякова "А еще лолита пообещала, что на ее 70-летии будет все гораздо смелее и откровеннее." Хотелось бы верить , что этот ёбилей пройдёт уже не в России !!!

Татьяна Полякова Звезда водонаева ?! Водонаева - звезда ???!!! В каком месте это цыганка "звезда" ?! После "дома - 2" ?! Какая грязь !!!