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Ано Туртиайнен: финское общество готовят к конфликту с Россией через СМИ

Ано Туртиайнен: финское общество готовят к конфликту с Россией через СМИ

Бывший депутат парламента Финляндии, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен заявил РИА Новости, что финское общество под воздействием пропаганды и запугивания в средствах массовой информации готовится к военному противостоянию с Россией.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Нормальный политик, пусть живет у нас. А то там не дадут  ничего сказать.
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1 м.