Солист группы «Непара» прокомментировал слухи об измене

Солист группы «Непара» Александр Шоуа прокомментировал появившиеся слухи об измене. Недавно его увидели в ресторане в компании незнакомой девушки, которая искренне улыбалась и общалась с певцом, вызывая подозрения о возможном романе.
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