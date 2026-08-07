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Не даст съесть лишнего и уберет отеки: этот продукт незаменим для худеющих

Не даст съесть лишнего и уберет отеки: этот продукт незаменим для худеющих

Сельдерей давно стал символом идеального продукта для похудения. Его добавляют в детоксы, зеленые соки, салаты и супы, а в Интернете ему приписывают почти магические свойства — будто бы на переваривание сельдерея организм тратит больше калорий, чем получает.

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