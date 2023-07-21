Внук рассказал о состоянии Эдиты Пьехи накануне 86-летия

Эдита Пьеха уже несколько лет как отошла от эстрады – концерты и съемки в прошлом. В этом году она снова не будет выступать в день рождения, как делала на протяжении многих лет – в 2021 году певица объявила, что прекращает концертную деятельность.
Эдита Пьеха уже несколько лет как отошла от эстрады – концерты и съемки в прошлом. В этом году она снова не будет выступать в день рождения, как делала на протяжении многих лет – в 2021 году певица объявила, что прекращает концертную деятельность.
Свежие комментарии