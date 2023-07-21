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Внук рассказал о состоянии Эдиты Пьехи накануне 86-летия

Внук рассказал о состоянии Эдиты Пьехи накануне 86-летия

Эдита Пьеха уже несколько лет как отошла от эстрады – концерты и съемки в прошлом. В этом году она снова не будет выступать в день рождения, как делала на протяжении многих лет – в 2021 году певица объявила, что прекращает концертную деятельность.

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