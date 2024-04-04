Считают себя «жаворонками» 42% россиян

Аналитики провели опрос и выяснили, к какому хронотипу относят себя россияне. Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении RT, большинство респондентов (42%) считают себя «жаворонками», то есть предпочитают рано засыпать и рано просыпаться.
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