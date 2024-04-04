RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Наш "демократ" Макрон всё про Украину мечтает.Как бы без Парижа не остался!Макрон счёл «угро...
  • Eduard
    Ничему империалистов Запада история не учит,сколько ни бей их!Макрон счёл «угро...
  • Eduard
    Короче говоря:"Выбирает из контекста,что им на Западе выгодно,что бы на Шойгу ссылаться в случае своего незаконного в...Макрон счёл «угро...

Считают себя «жаворонками» 42% россиян

Считают себя «жаворонками» 42% россиян

Аналитики провели опрос и выяснили, к какому хронотипу относят себя россияне. Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении RT, большинство респондентов (42%) считают себя «жаворонками», то есть предпочитают рано засыпать и рано просыпаться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх