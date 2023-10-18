Петербургские депутаты утвердили закон о бесплатных нотариусах

Новые возможности появятся в рамках системы бесплатной юридической помощи. Петербургский парламент принял в окончательном третьем чтении закон, позволяющий в рамках бесплатной юридической помощи оформлять доверенности на представление интересов в суда и госорганах, передаёт корреспондент 78.
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