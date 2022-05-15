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Василевский вошел в топ-20 вратарей в истории по числу побед в матчах Кубка Стэнли (53)

Андрей Василевский вошел в топ-20 вратарей по числу побед в матчах Кубка Стэнли. Вратарь «Тампы» выиграл 7-й матч серии первого раунда против «Торонто» (2:1, 4-3).

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