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Военные в Нигере заявили, что будут сбивать любые средства авиации, которые нарушат воздушные границы

Военные в Нигере заявили, что будут сбивать любые средства авиации, которые нарушат воздушные границы

6 августа завершился срок ультиматума, выставленного Нигеру несколькими странами ECOWAS во главе с председательствующей сейчас в экономическом содружестве стран Западной Африки Нигерией.

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