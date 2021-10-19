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Победы в РПЛ и Кубке России: московский «Локомотив» представил стратегию развития клуба

Победы в РПЛ и Кубке России: московский «Локомотив» представил стратегию развития клуба

Московский футбольный клуб «Локомотив» намерен к сезону-2025/26 победить в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России, а также регулярно выступать в Лиге чемпионов, сказано в стратегии развития клуба, презентация которой состоялась во вторник.

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