Победы в РПЛ и Кубке России: московский «Локомотив» представил стратегию развития клуба

Московский футбольный клуб «Локомотив» намерен к сезону-2025/26 победить в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России, а также регулярно выступать в Лиге чемпионов, сказано в стратегии развития клуба, презентация которой состоялась во вторник.