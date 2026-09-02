Oukitel представила защищённый смартфон WP70 Ultra с аккумулятором 16 000 мА·ч и тепловизором

Компания Oukitel расширила линейку защищённых смартфонов новой моделью WP70 Ultra, демонстрация которой состоится на выставке IFA 2026.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бывший премьер По...
- ВА Хоккейное «Торпед...
- Демократы показыв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым