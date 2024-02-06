Самый мощный компьютер за Уралом показали в Новосибирске

По словам министра, крупные отечественные предприятия, такие как Ростех, Объединенная двигателестроительная корпорация, S7, ТВЭЛ не только следят за прикладными исследованиями молодежных лабораторий, но и используют их результаты.
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