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Нижегородская правда

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Международный телефестиваль «Территория завтра» стартовал в Нижнем Новгороде

Международный телефестиваль «Территория завтра» стартовал в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартовал X Международный экологический телефестиваль «Территория завтра». В этом году его тема — «Территория завтра: наследие».

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Дмитрий Варфоломеев

не сорите деньгами, лучше продолжите дело Депутата Госдумы Жанны Рябцевой (наверно единственная порядочная в ЕР) по очистным на Волге (и не только). И не кстати, ЕР боится ее и не выдвигает на следующие выборы.