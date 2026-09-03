Международный телефестиваль «Территория завтра» стартовал в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартовал X Международный экологический телефестиваль «Территория завтра». В этом году его тема — «Территория завтра: наследие».
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не сорите деньгами, лучше продолжите дело Депутата Госдумы Жанны Рябцевой (наверно единственная порядочная в ЕР) по очистным на Волге (и не только). И не кстати, ЕР боится ее и не выдвигает на следующие выборы.