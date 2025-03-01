Конкурс «Уроки с путешествием. 80-летие Победы» объявлен в Нижегородской области

Нижегородцы в возрасте 14 – 17 лет и педагоги образовательных учреждений региона смогут отправиться в Республику Беларусь в рамках межрегионального туристско-образовательного проекта «Уроки с путешествием.
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