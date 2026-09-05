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ГИБДД может остановить за дачный груз: доски, инструменты и саженцы требуют отдельного внимания

ГИБДД может остановить за дачный груз: доски, инструменты и саженцы требуют отдельного внимания

Возвращаясь на машине с дачи, легко получить серьезный штраф и даже лишиться прав. А все дело в таком грузе, как длинномерный садовый инструмент, саженцы или стройматериалы, перевозимые не по правилам.

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