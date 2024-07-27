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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Екимов о российских велогонщиках на Олимпиаде: «Ребята оптимистически настроены. Тренируются, кушают и отдыхают, все нормально»

В нейтральном статусе на Играх в Париже выступят Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица. «Ребята оптимистически настроены.

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