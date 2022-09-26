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Талибы пожаловались на несправедливость в ООН

Талибы пожаловались на несправедливость в ООН

  Представитель «Талибана» назвал несправедливым отказ в выступлении на Генассамблее ООН Отказ в участии представителей нынешних властей Афганистана на общеполитических  Представитель «Талибана» назвал несправедливым отказ в выступлении на Генассамблее ООН Отказ в участии представителей нынешних властей Афганистана на общеполитических дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН является откровенной несправедливостью, заявил глава политического офиса «Талибана» (движение названо террористическим и запрещено в России) в Дохе Мохаммад Сохаил Шахин, пишет ТАСС.

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