В Белгородской области погиб мирный житель и ранены два ополченца

Один мирный житель погиб и два бойца самообороны получили ранения в Белгородской районе в результате обстрела и атаки БПЛА украинской армией за прошедшие сутки, 14 октября сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии