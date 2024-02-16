Отель Barceló Warszawa Powisle: превращение бывшей электростанции в уникальное место проживания

<p>Варшава, польская столица, всегда славилась своей богатой историей и культурным наследием. Одна из удивительных частей этой истории – бывшая электростанция Повисле, которая сейчас превратилась в современный отель Barceló Warszawa Powisle.
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