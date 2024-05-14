Подрядчик показал эскизы обновленной Косы в Астрахани

Пункт-А смог выяснить, что на ее восстановление ПАО «Газпром» выделил 38 миллионов рублей. Питерская группа компаний «ИдеалСтрой» опубликовала эскизы, на которых изображена центральная набережная реки Волга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии