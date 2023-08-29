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Под Харьковом заработала специальная военная комиссия из Киева

Под Харьковом заработала специальная военная комиссия из Киева

В Харьковской области работает комиссия вышестоящего штаба. По данным военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, прибытие киевских специалистов связано с массовым дезертирством среди украинских боевиков.

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