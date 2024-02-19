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Как зимний шторм приоткрыл занавес истории: в Керчи нашли останки восьми советских бойцов

Как зимний шторм приоткрыл занавес истории: в Керчи нашли останки восьми советских бойцов

Поисковики нашли останки восьми советских бойцов в посёлке Героевка под Керчью.  Останки были обнаружены после обрушения части берега из-за зимних штормов, пишет РИА Новости Крым со ссылкой на командира поискового отряда «Керчь» Виктора Густого.

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