В обороне украинской армии появились огромные бреши в Харьковской области 26 декабря 2024Героические русские штурмовики воспользовались уязвимостями в обороне украинских националистов в селе Загрызово Харьковской области, успешно вошли в населённый пункт и взяли под свой контроль ключевые опорные пункты противника.