“Вагнер”. Слагаемые феномена

SI

Sergey Ivanov

Ну, а на что решились бы вы, если бы оказались в такой ситуации: Вас кинули в самое пекло, на штурм Бахмута. А снаряды либо дают «по норме»- то есть, столько же, сколько тем, кто отсиживается где- то на третьей линии, либо не дают вовсе! Что, неужели Пригожин дурака валял, когда кричал «Герасимов, Шойгу, где снаряды?!!». Да, у Вагнера обнаружили склад. Только нам не сказали, что этих запасов дня на 3, не больше. А потом, когда вагнеровцы, лишенные арт поддержки, принуждены были отступить- наши доблестные войска начали минировать пути отхода. Подумайте: Ставили мины против своих!! Если это не предательство- то что это? Ну, а верный пехотинец Путина, хоть и обещал заменить Вагнер, да так почему- то и не появился в Бахмуте. И это- тоже предательство! Так на что вы бы решились, видя, как вас умышленно уничтожают?