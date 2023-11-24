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МИД Финляндии допустил новую версию повреждения газопровода Balticconnector

МИД Финляндии допустил новую версию повреждения газопровода Balticconnector

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что это непреднамеренное повреждение газопровода Balticconnector и двух кабелей связи за восемь часов одним судном является маловероятным.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Нет, но Карфаген таки должен быть разрушен. А сова - таки быть натянута на глобус.
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