МИД Финляндии допустил новую версию повреждения газопровода Balticconnector

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что это непреднамеренное повреждение газопровода Balticconnector и двух кабелей связи за восемь часов одним судном является маловероятным.
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