Терпение жителей Подмосковья, которых мигранты называли «рабами», лопнуло. Теперь придется ответить за всё.

Недавний инцидент, случившийся в Подмосковье, стал той самой последней каплей, после которой терпение у местных жителей окончательно лопнуло.
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Да охренеть просто, во что превращают страны дружбонародники, мигрантофилы и насаждатели толерантности и терпения!! Всех бы их с низов и до самых верхов вместе с кишлачными и аульными дикарями депортировать из страны! Вот наступило бы счастье народное!
БЕШЕНОЕ ЗВЕРЬЁ ПОДЛЕЖИТ ОТСТРЕЛУ!!!
Если обезьяны борзеют, их необходимо отстреливать. Оставьте в покое медведей! Переключитесь на приматов!☠️
сначало о.....ь , потом пусть полиция их всех мордой в пол, а затем весь этот орал вместе со всеми родственниками не в самолётах, а в теплушках и за их счёт на историческую родину !!!Имущество-недвижимость конфисковать и отдать многодетным Коренным Россиянам!!!
Это русские виноваты, они там живут почему то. Так видимо власть думает. Вот и не беспокоят мохнорылых
Идёт оскорбления коренных жителей, приблудьудалять вотсаояси