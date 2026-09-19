Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 721 подписчик

Терпение жителей Подмосковья, которых мигранты называли «рабами», лопнуло. Теперь придется ответить за всё.

Терпение жителей Подмосковья, которых мигранты называли «рабами», лопнуло. Теперь придется ответить за всё.

  Недавний инцидент, случившийся в Подмосковье, стал той самой последней каплей, после которой терпение у местных жителей окончательно лопнуло.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Татьянка Яцук
Татьянка Яцук

Да охренеть просто, во что превращают страны дружбонародники, мигрантофилы и насаждатели толерантности и терпения!! Всех бы их с низов и до самых верхов вместе с кишлачными и аульными дикарями депортировать из страны! Вот наступило бы счастье народное!

Профиль пользователя Борис Сторублевцев
Борис Сторублевцевизменено

сначало о.....ь , потом пусть полиция их всех мордой в пол, а затем весь этот орал вместе со всеми родственниками не в самолётах, а в теплушках и за их счёт на историческую родину !!!Имущество-недвижимость конфисковать и отдать многодетным Коренным Россиянам!!!