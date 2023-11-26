ООН: в сектор Газа 25 ноября прибыло рекордное число грузовиков с гумпомощью

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что в субботу, 25 ноября, в сектор Газа прибыло рекордное количество грузовиков с гуманитарной помощью с начала палестино-израильского конфликта 7 октября.
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