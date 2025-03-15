Политика как он...
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Политика как она есть

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В Туапсе локализовали пожар на нефтекомплексе

В Туапсе локализовали пожар на нефтекомплексе

Пожар на нефтекомплексе в городе Туапсе локализован на площади 1 250 кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

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