Культурно-гуманитарные связи в рамках БРИКС демонстрируют непреходящую жизнеспособность – руководитель РКЦ в Пекине

Татьяна Уржумцева, руководитель Российского культурного центра в Пекине. Фото предоставлено респондентом 24 октября, «Жэньминь жибао» онлай -- Выступая с речью на 16-м саммите БРИКС в Казани, председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость продвижения «культурно-гуманитарной» повестки БРИКС во имя содействия гармоничному сосуществованию разных цивилизаций.