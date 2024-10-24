Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Культурно-гуманитарные связи в рамках БРИКС демонстрируют непреходящую жизнеспособность – руководитель РКЦ в Пекине

Культурно-гуманитарные связи в рамках БРИКС демонстрируют непреходящую жизнеспособность – руководитель РКЦ в Пекине

Татьяна Уржумцева, руководитель Российского культурного центра в Пекине. Фото предоставлено респондентом 24 октября, «Жэньминь жибао» онлай --  Выступая с речью на 16-м саммите БРИКС в Казани, председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость продвижения «культурно-гуманитарной» повестки БРИКС во имя содействия гармоничному сосуществованию разных цивилизаций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх