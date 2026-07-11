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"Стахановец": зумеры массово нарушают правила ИБ и не видят в этом проблемы

"Стахановец": зумеры массово нарушают правила ИБ и не видят в этом проблемы

Каждый пятый сотрудник российских компаний относится к поколению Z, при этом 41% работодателей называют управление такими специалистами самой сложной HR-задачей в том числе из-за их пренебрежения кибергигиеной.

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