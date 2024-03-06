Запад рискует лишиться послов в России за неуважение к Лаврову

Отказавшиеся от встречи с Лавровым послы ведут себя как резиденты западных разведок @ Александр Рюмин/ТАСС Tекст: Анастасия Куликова,Евгений Поздняков Послы стран ЕС отказались от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым якобы из-за отсутствия повестки мероприятия.