Подруга Кейт Миддлтон: в состоянии принцессы произошло кардинальное изменение

Фанаты гадают, увидят ли они супругу Уильяма до конца года. Подруга, рассказала, как проходит лечение Кейт Миддлтон LEGION-MEDIAС тех пор, как стало известно об онкологическом диагнозе Кейт Миддлтон, не было сделано ни одного заявления о том, как продвигается ее лечение.