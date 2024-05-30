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Подруга Кейт Миддлтон: в состоянии принцессы произошло кардинальное изменение

Подруга Кейт Миддлтон: в состоянии принцессы произошло кардинальное изменение

Фанаты гадают, увидят ли они супругу Уильяма до конца года. Подруга, рассказала, как проходит лечение Кейт Миддлтон LEGION-MEDIAС тех пор, как стало известно об онкологическом диагнозе Кейт Миддлтон, не было сделано ни одного заявления о том, как продвигается ее лечение.

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