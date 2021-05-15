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СМИ: Байден сделал унизительное признание о санкциях против России

СМИ: Байден сделал унизительное признание о санкциях против России

Президент США Джо Байден сделал унизительное признание, посвященное ситуации с введением против России санкций.

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Татьяна
Байден сделал унизительное ДЛЯ ЕС признание о санкциях против России. Смешно! Получается что США ввели вполне сознательно санкции против России, которые должны были пагубно сказаться и на ЕС... Вот такие партнёры у ЕС. " Бей своих (ЕС), чтобы чужие(Россия) боялись". Только ведь Россия не испугалась и НИ РАЗУ не попросила снять санкции.

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