СМИ: Байден сделал унизительное признание о санкциях против России

Андрей ОрловПолитикаСМИ: Байден сделал унизительное признание о санкциях против РоссииПрезидент США Джо Байден сделал унизительное признание, посвященное ситуации с введением против России санкций.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТТатьянаБайден сделал унизительное ДЛЯ ЕС признание о санкциях против России. Смешно! Получается что США ввели вполне сознательно санкции против России, которые должны были пагубно сказаться и на ЕС... Вот такие партнёры у ЕС. " Бей своих (ЕС), чтобы чужие(Россия) боялись". Только ведь Россия не испугалась и НИ РАЗУ не попросила снять санкции.
Свежие комментарии