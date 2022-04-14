ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 апреля 2022 года

Энергетический прогноз на пятнадцатое число четвёртого месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1279 =Большая часть наших стрессов является результатом того, что мы мысленно занимаемся чужими делами = Внутренняя болтовня и Истина не существуют одновременно во внимании: либо внимается болтовня, либо - целый Мир = Все лучшие наши поступки достигаются не бурными внешними порывами, а тихой внутренней работой над своей Душой = В час немыслимого отчаяния, задыхаясь от невезения, научись у воды молчанию, научись у Земли терпению = Друзей очерчивая круг, не раскрывайте всем объятья, порой размах широкий рук весьма удобен для распятья… =Когда вокруг вас начнёт меняться Пространство в сторону осветления, окружающие захотят стать такими же =Красота, Любовь, творчество, радость, внутреннее спокойствие - это всё истинное, ценное - возникают за пределами разума = Любая закупорка чувств вносит определённую аномалию в функции сердца, вследствие чего изменяется и его пульс =Настоящие Знания живут не в уме, не в памяти, а в Пространстве этого Мира, живут в сердце… И называются они – Мудрость = Неосуществимые желания, как правило, суть негативное влияние проблем из Прошлого, так и оставшихся нерешёнными = Принцип – это утверждение, которое воспринимается как главное, важное, существенное, а это основополагающая Истина = Равенство всех людей перед Богом гарантирует достижение братства их в Духе.