ЭксклюзивВ Индии обнаружены древние убежища от ядерной войны, которым 2400 лет Сознание В Индии обнаружены древние убежища от ядерной войны, которым 2400 лет Индия - одна из древнейших культур в мире.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГрани Агни Йоги 1956 г. 259. (М.А.Й.). Созвучие с духом, ушедшим с Земли, не всегда легко поддерживать. Много может быть причин, нарушающих это созвучие. Одна из главных – несоответствие дел, поступков и мышления с духом человека, покинувшего Землю. Было бы много легче, если бы состояние настроенности не нарушалось. Приобретение надо еще и удержать, то есть удержаться на высоте завоеванной. Что толку, если отдать завоевание и стать ступенью ниже? Силы направьте на то, чтобы уберечь себя от шатаний и проступков, влекущих вниз. Умейте охранить каждое приобретение. Иначе можно растерять многое.Юрий ИльиновВодопад Шепот. Карпаты https://www.facebook.com/AntarioArMate/videos/697599068308214Юрий ИльиновВот и близится осень 🍂. Но мы не унываем 😌.Комментировать
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