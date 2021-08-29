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В Индии обнаружены древние убежища от ядерной войны, которым 2400 лет

В Индии обнаружены древние убежища от ядерной войны, которым 2400 лет

Сознание В Индии обнаружены древние убежища от ядерной войны, которым 2400 лет Индия - одна из древнейших культур в мире.

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Юрий Ильинов
Грани Агни Йоги 1956 г. 259. (М.А.Й.). Созвучие с духом, ушедшим с Земли, не всегда легко поддерживать. Много может быть причин, нарушающих это созвучие. Одна из главных – несоответствие дел, поступков и мышления с духом человека, покинувшего Землю. Было бы много легче, если бы состояние настроенности не нарушалось. Приобретение надо еще и удержать, то есть удержаться на высоте завоеванной. Что толку, если отдать завоевание и стать ступенью ниже? Силы направьте на то, чтобы уберечь себя от шатаний и проступков, влекущих вниз. Умейте охранить каждое приобретение. Иначе можно растерять многое.
Юрий Ильинов
Водопад Шепот. Карпаты https://www.facebook.com/AntarioArMate/videos/697599068308214
Юрий Ильинов
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