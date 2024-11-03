В Петербурге благоустроено около 60 общественных пространств в 2024 году

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский отметил, что в городе за последние годы благоустроено 226 общественных пространств.
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