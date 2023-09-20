Русская весна

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США готовятся к войне с Россией на новом фронте — Washington Times

США готовятся к войне с Россией на новом фронте — Washington Times

Пентагон разработает и развернет в космосе новое оружие для борьбы с российскими и китайскими космическими силами в будущем, пишет The Washington Times.

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Комментарии
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Alex Nемо
после слов &quot;бюджет Пентагона 33 миллиарда&quot; дальше можно не читать. Компетентность, точнее его полная не компетентность, автора уже понятна.   Один только открытый бюджетный запрос от Пентагона на 2024 год составил 842 млрд долл. Добавьте сюда так называемое финансирование по закрытым темам, разведку и новые разработки и будет куда более триллиона.
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