Пентагон разработает и развернет в космосе новое оружие для борьбы с российскими и китайскими космическими силами в будущем, пишет The Washington Times.
США готовятся к войне с Россией на новом фронте — Washington Times
Комментарии
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Alex Nемо
после слов "бюджет Пентагона 33 миллиарда" дальше можно не читать. Компетентность, точнее его полная не компетентность, автора уже понятна. Один только открытый бюджетный запрос от Пентагона на 2024 год составил 842 млрд долл. Добавьте сюда так называемое финансирование по закрытым темам, разведку и новые разработки и будет куда более триллиона.
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