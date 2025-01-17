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Царьград

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Эрик Адамс встретился с Трампом во Флориде: будущее Нью-Йорка под вопросом

Эрик Адамс встретился с Трампом во Флориде: будущее Нью-Йорка под вопросом

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс посетил резиденцию избранного президента Дональда Трампа во Флориде. Обсуждалось возможное сотрудничество ради Нью-Йорка.

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